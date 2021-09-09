В поезде Анапа - Мурманск задержали преступника

Гражданина передали инициатору розыска.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Карелии транспортные полицейские задержали в поезде сообщением Анапа - Мурманск 21-летнего местного жителя, который находился в розыске.
- Установлено, что злоумышленник на протяжении месяца скрывался от суда как обвиняемый в совершении имущественного преступления. Гражданина передали инициатору розыска, - сообщили в пресс-службе транспортной полиции по Северо-Западу.
Стражи порядка просят тех, кто располагает информацией о находящихся в розыске или скрывающихся от суда и следствия, сообщить об этом по телефону доверия, входящему в систему «горячей линии» МВД России: 8 (800) 200-16-02 или по телефону 02.
Напомним: полицейские объявили в розыск 28-летнего жителя Апатитов. Мужчина нарушил ПДД и отправил другого человека в больницу.
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