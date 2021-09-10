В Мончегорске вынесли приговор виновнику серьезного ДТП

Мужчина ранее не был судим, вину признал полностью. Фото: Артем КИЛЬКИН

Мончегорский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении северянина, который совершил серьезное ДТП.

9 марта прошлого года водитель ехал из Кандалакши по направлению к Мурманску, при этом на переднем пассажирском сиденье авто находился пассажир. В районе Мончегорска мужчина захотел обогнать машину, двигающуюся в попутном направлении, при этом он сильно превысил скорость движения, разрешенную ПДД.

- Автомобиль занесло, мужчина потерял контроль за его управлением, и столкнулся с двигавшейся в попутном направлении машиной. В ДТП пассажиру первого авто был причинен тяжкий вред здоровью, - сообщили в пресс-службе суда.

При назначении наказания водителю суд принял во внимание, что мужчина ранее не был судим, вину признал полностью, трудоустроен, по месту работы и месту жительства характеризуется удовлетворительно. В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учел активное способствование расследованию преступления, оказание помощи потерпевшему после совершения преступления.

В итоге суд приговорил мужчину к ограничению свободы на полтора года с лишением права управлять транспортом на такой же срок. Приговор вступил в законную силу.

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