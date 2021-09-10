Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия10 сентября 2021 11:17

В Мончегорске вынесли приговор виновнику серьезного ДТП

Пассажир автомобиля получил тяжелые травмы
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мужчина ранее не был судим, вину признал полностью.

Мужчина ранее не был судим, вину признал полностью.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Мончегорский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении северянина, который совершил серьезное ДТП.

9 марта прошлого года водитель ехал из Кандалакши по направлению к Мурманску, при этом на переднем пассажирском сиденье авто находился пассажир. В районе Мончегорска мужчина захотел обогнать машину, двигающуюся в попутном направлении, при этом он сильно превысил скорость движения, разрешенную ПДД.

- Автомобиль занесло, мужчина потерял контроль за его управлением, и столкнулся с двигавшейся в попутном направлении машиной. В ДТП пассажиру первого авто был причинен тяжкий вред здоровью, - сообщили в пресс-службе суда.

При назначении наказания водителю суд принял во внимание, что мужчина ранее не был судим, вину признал полностью, трудоустроен, по месту работы и месту жительства характеризуется удовлетворительно. В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учел активное способствование расследованию преступления, оказание помощи потерпевшему после совершения преступления.

В итоге суд приговорил мужчину к ограничению свободы на полтора года с лишением права управлять транспортом на такой же срок. Приговор вступил в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В поезде "Анапа-Мурманск" задержали преступника. Мужчина месяц скрывался от суда (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru