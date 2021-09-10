Загадка "НЛО" над Кандалакшей разгадана

Белый круг заметили над жилыми домами в Кандалакше. Фото: скриншот видео

В ночь с 9 на 10 сентября жители Кандалакши увидели прямо над жилыми домами белый круг, который не двигался. "НЛО", - пошутили некоторые северяне.

- Зрелище завораживает. Это что-то типа метеорита, он падал какое-то время, оставляя за собой след, потом его свечение приняло форму окружности, и он начал спускаться все ниже и ниже к земле, - написала в паблике "Кандалакша онлайн" Наталья Соколова.

Впрочем, ничего сверхъестественного в этом нет. Круг наблюдали после 23.00, а в 22.58 с космодрома Плесецк в Архангельской области запустили ракету "Союз-2.1в". Сначала она яркой голубой вспышкой пронеслась по небу, а потом оставила за собой такой белый след.

К слову, запуск ракеты можно было наблюдать не только в Кандалакше, но и в других населенных пунктах Мурманской области.

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