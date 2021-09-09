Житель Ура-Губы поймал в Баренцевом море 90-килограммового палтуса

Точный вес палтуса составил 88,9 килограмм, а длина - 1,9 метров. Фото: Алексей Тревога

Когда действительно поймал удачу за хвост: жителю Ура-губы удалось вытащить в Баренцевом море 90-килограммового палтуса! Андрей Тревога рассказал "КП"-Мурманск", как ему достался столь ценный трофей.

- 8 сентября мы отправились в район полуострова Рыбачий, на мыс Цыпнаволок. Решили покрупнее рыбку поудить. На глубине 170 метров сначала пошла треска по 15-20 килограммов, а затем стало клевать что-то непонятное. Увидели, что это палтус огромный, стали его тянуть. Он полтора часа сопротивлялся, уходил под воду как торпеда. Но все же выловили, - поделился с нами рыбак.

Северянин уточнил, что это белокорый палтус. Любительский вылов такой рыбы разрешен, а вот промысловый под запретом.

Точный вес палтуса составил 88,9 килограмма, а длина - 1,9 метра. По словам мужчины, столь внушительный улов бывает раз в жизни. Рыбину пока что отправили в морозильник, потом из нее приготовят много вкусных блюд.

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