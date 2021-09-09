В Мурманске завершены поиски пропавшей первоклассницы

Девочка вернулась домой. Фото: "Мурманск ДТП ЧП"

В Мурманске быстро и успешно завершились поиски первоклассницы Ксюши в теплых наушниках. Напомним: девочка пропала 9 сентября, когда ушла из Академического лицея на улице Аскольдовцев. Домой после учебы не вернулась.

К счастью, ребенка вскоре отыскали живым и невредимым. Об этом сообщили в паблике "Мурманск ДТП ЧП". Возможно, юная северянка задержалась, гуляя с подружками. В любом случае, тревоги для родителей сполна хватило.

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