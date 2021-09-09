В Мурманске пропала первоклассница в теплых наушниках

Известно, что девочка вышла в 13.30 из Академического лицея. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В Мурманске родные ищут пропавшую первоклассницу Ксюшу, которая не вернулась домой после учебы.

- Была одета в голубую куртку, резиновые сапоги, теплые наушники, - сообщили в паблике "Мурманск ДТП ЧП".

Известно, что девочка вышла в 13.30 из Академического лицея, что находится на улице Аскольдовцев, 9/22. Тех, кто располагает информацией о местонахождении ребенка, просят позвонить по телефону: +7 (921) 033-99-10.

Напомним: завершены поиски двух сестер-школьниц в Мончегорске. Девочки не пришли домой после уроков.

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