За сутки в Мурманской области 141 человек заболел коронавирусом

Всего с начала пандемии заразились ковидом 69 468 человек. Фото: ИВАНОВА Диана

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 9 сентября 2021 года, за последние сутки 141 человек узнал о положительном результате теста на коронавирус. Суточный показатель заболеваемости понемногу снижается.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 69 468 человек, количество летальных исходов - 1907 (+9 за сутки). Больше всего зараженных выявлено в Мурманске, Североморске и Кандалакшском районе.

Напомним: в Мурманской области от коронавируса привилась 231 тысяча человек. В регионе продолжают сворачивать ковидные койки.

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