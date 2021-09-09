Абоненты МегаФон могут вызвать экстренные службы по единому номеру «112»

МегаФон запустил систему «112» в Мурманской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

МегаФон реализовал крупный интеграционный проекта на территории Мурманской области – запуск системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

Система «112» организована по принципу «одного окна». На звонок отвечает оператор и благодаря специальной программе отправляет на место вызова любую помощь: пожарных, медиков, сотрудников полиции.

Для реализации этого проекта МегаФон построил высокоскоростные каналы связи. Они необходимы для приема сообщений о происшествиях по единому номеру экстренных служб. Каждый входящий и исходящий вызов благодаря этому регистрируется, а информация о происшествиях направляется в дежурно-диспетчерские службы.

Еще одна задача проекта – анализ поступающей в систему информации и контроля отработки каждого вызова. Операторы системы «112» отслеживают, как и когда службы отреагировали на происшествие, что было сделано и каких результатов удалось добиться.

«Уверены, что внедрение этого проекта в регионе позволит улучшить качество работы экстренных служб и увеличить количество спасенных жизней в различных происшествиях. Ведь он включает не только обеспечение голосовых вызовов от абонента к оператору центра обработки вызовов по номеру 112, но и передачу СМС, геокоординат звонящего, и все это возможно даже при минусовом балансе», – комментирует Владимир Чуйко, директор отделения МегаФона в Мурманске.

Специалисты МегаФона провели все подготовительные мероприятия: наладили оборудование для корректного определения местоположения звонящего, маршрутизацию звонка из своей сети в систему «112», протестировали передачу информации по зашифрованным каналам связи и др.

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