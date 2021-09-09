Дома в центре Мурманска украшают архитектурной подсветкой

Больше света в городе будет актуально в период полярной ночи. Фото: gov-murman.ru

В Мурманске создают архитектурно-художественную подсветку зданий в историческом центре города. Этим занимаются специалисты Центра городского развития Мурманской области в рамках плана "Наш Мурманск".

В темное время суток фонари, пока в тестовом режиме, зажглись на здании Мурманского морского пароходства. Здесь подсвечен главный лицевой фасад, а также барельефы на прилегающем к нему жилом здании на улице Коминтерна, 15.

По-новому станет выглядеть и здание напротив через дорогу. На домах на улице Коминтерна, 24 и улице Привокзальной, 10 также смонтирована система архитектурно-художественной подсветки.

- Система архитектурно-художественной подсветки кардинально меняет восприятие пространства вокруг, расширяет его, делает максимально привлекательным. Больше света в наших городах, несомненно, актуально в период долгой полярной ночи. Мы получаем положительный отклик от мурманчан, а это значит, что мы ведем эту работу не напрасно, - отметила министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

В планах на этот год смонтировать архитектурно-художественную подсветку на восьми зданиях в центре Мурманска.

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