Tele2 отмечает 30-летие мобильной связи в России

Мобильной связи в России исполнилось 30 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, отмечает 30 лет с момента первого звонка по мобильному телефону в России, который совершили в сети оператора «Дельта Телеком», входящего сегодня в структуру Tele2. Компания прошла путь от предоставления элитарной услуги голосовой связи до создания цифровой экосистемы, доступной каждому россиянину.

Эра российской сотовой связи началась 9 сентября 1991 года: мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак совершил первый звонок по мобильному телефону в сети компании «Дельта Телеком», которая сегодня входит в структуру Tele2 и работает под брендом Skylink по технологии LTE-450. За 30 лет телекоммуникационная отрасль в Росси проделала огромный путь. Телефон, по которому звонил Собчак мэру американского города Сиэтл, весил около 5 килограмм и умел только совершать и принимать звонки. Современный смартфон весит меньше 200 грамм и заменяет людям ноутбук, фотоаппарат, видеокамеру, музыкальный плеер, навигатор и кошелек.

Около 2 000 долларов США стоило абоненту подключение к «Дельта Телеком» в 1991 году и один доллар - минута разговора. В 2021 году клиентам Tele2 уже не нужно считать, во сколько им обойдется каждая минута по мобильному телефону – пользователи могут выбрать подходящее предложение из линейки пакетных тарифов, иметь безлимитный доступ к социальным сетям и мессенджерам, а также возможность менять неиспользованные минуты на кино или делиться гигабайтами с друзьями и близкими по всей стране.

Фото: Tele2

Сегодня Россия в числе лидеров среди стран мира с самой низкой стоимостью мобильного интернета. При этом отечественные операторы активно инвестируют в развитие и модернизацию инфраструктуры связи. В 1991 году в Санкт-Петербурге «Дельта Телеком» начинала работу с 7 базовых станций. Сегодня Tele2 в регионах своего присутствия покрывает сетями 4G 96% населения, сетями 3G − 93% и 2G − 97%. В 2019 году Tele2 запустила первую пилотную зону 5G в центре Москвы, летом 2021 года - тестовую зону 5G в метро Казани.

Инфраструктура связи и программные решения Tele2 стимулируют высокую конкуренцию на телекоммуникационном рынке страны. Компания является фабрикой виртуальных операторов сотовой связи (MVNO) в России и имеет платформу для подключения клиентов, которые не обладают своей инфраструктурой. Сейчас на сети Tele2 работает больше 20 виртуальных операторов.

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