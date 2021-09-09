Жителей Мурманской области мошенники пытаются обмануть под предлогом выборов

Мошенники пытаются воспользоваться желанием северян голосовать онлайн.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
17-19 сентября в Мурманской области состоятся выборы в региональный парламент. Помимо этого в ряде муниципалитетов пройдут выборы в органы местного самоуправления.
Мошенники решили воспользоваться тем, что многие северяне хотят поучаствовать в голосовании онлайн. Напомним: такое желание высказали 34 тысячи человек.
Через мессенджеры злоумышленники рассылают сообщения с текстом "Выбери кандидата в депутаты и проголосуй онлайн", а далее предлагается перейти на сайт "Госуслуг" через ссылку в тексте. Однако делать это нельзя, ведь так вы можете передать свои персональные данные.
Северянам приходят подозрительные СМС.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
Подобное сообщение пришло корреспонденту "КП"-Мурманск".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Очень обидчивые преступники: Мурманчанку, разоблачившую мошенников, атаковали эсэмэсками. Северянка получила около 100 сообщений и 20 звонков за 10 минут (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru