Жителей Мурманской области мошенники пытаются обмануть под предлогом выборов

Мошенники пытаются воспользоваться желанием северян голосовать онлайн. Фото: Михаил ФРОЛОВ

17-19 сентября в Мурманской области состоятся выборы в региональный парламент. Помимо этого в ряде муниципалитетов пройдут выборы в органы местного самоуправления.

Мошенники решили воспользоваться тем, что многие северяне хотят поучаствовать в голосовании онлайн. Напомним: такое желание высказали 34 тысячи человек.

Через мессенджеры злоумышленники рассылают сообщения с текстом "Выбери кандидата в депутаты и проголосуй онлайн", а далее предлагается перейти на сайт "Госуслуг" через ссылку в тексте. Однако делать это нельзя, ведь так вы можете передать свои персональные данные.

Северянам приходят подозрительные СМС. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Подобное сообщение пришло корреспонденту "КП"-Мурманск".

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