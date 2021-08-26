Очень обидчивые преступники: Мурманчанку, разоблачившую мошенников, атаковали эсэмэсками

Одно из правил общения с этими негодяями - избегать в разговоре слов «да» и «нет». Их могут записать, а потом использовать для взлома. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мошенники сейчас пошли… обидчивые, с тонкой внутренней организацией. Они же тебе искренне звонят, с кристальным желанием забрать твои деньги, а ты еще их разоблачаешь. Никакого сочувствия к их непростой работе: они же столько звонков в день делают - одни нервы! Расскажу, как я нарвалась на обидчивых мошенников.

Какие вы нервные!

Рабочий день, на часах 14.00. Звонок с номера +7 (495) 581-71-26. Обычно телефон предупреждает, что звонят нечистые на руку люди (они уже звонили утром), но в этот раз надписи: «Возможно, мошенники» нет.

- Алло? - спрашиваю в трубку.

Одно из правил общения с этими негодяями - избегать в разговоре слов «да» и «нет». Их могут записать, а потом использовать для взлома.

- Добрый день, Мария Леонтьевна! Меня зовут Елизавета Игоревна, я младший специалист технического отдела Сбербанка. Мы рассматриваем ваше заявление о смене номера, к которому привязан мобильный банк, с «5015» на конце на «4837». Подтвердите, пожалуйста, вы оставляли такое заявление?

В свое время мы проводили круглый стол на тему дистанционного мошенничества, и заместитель начальника отдела - начальник отделения по раскрытию мошенничеств управления уголовного розыска УМВД России по Мурманской области Станислав Сидоров рассказал мне, что часто преступники не знают фамилии того, кому звонят. Поэтому устраиваю проверку, но девушка на том конце провода ее проходит. А вот дальше она начинает «сыпаться»…

- Еще раз представьтесь и назовите телефон и имя своего начальника, я позвоню и уточню, действительно ли вы работаете в Сбербанке, - требую от девушки.

Голос делаю максимально твердым, как у следователя, сотрудник банка такой выдержит, а вот мошенники очень не любят, когда с ними говорят уверенно.

- Я вам сказала в начале разговора - Елизавета Игоревна, - начинает злиться моя собеседница.

- Фамилия?

- Валина, - после заминки говорит она.

- Кто у вас начальник? Имя, должность, телефон.

- ??? (молчание).

- И вообще, вы из какого отделения?

- Я работаю в Москве по адресу: Вавилова, 19…

- Нет, ну что это за адрес?! У Сбербанка есть отделения, вы мне говорите точно: по Северо-Западу вы или Приволжье, например? Как вы мне из Москвы звоните?

- Могу сказать вам свой табельный номер! 20!

- Очень странный у вас номер для такой большой организации. Телефон и имя начальника! Я позвоню и спрошу, работает ли некая Елизавета Игоревна Валина.

- Ой, всё! – истерично взвизгивает девушка и заканчивает разговор.

Отключаем звук

Дама оказалась очень обидчивая. Может, у нее по гороскопу сегодня плохой день, муж-дурак, живот болит или я ей показалась «сучкой крашеной». Но, так или иначе, мой телефон она закинула в приложение типа «СМС-бомбер» (когда буквально закидывают СМС-сообщениями). Видимо, моя собеседница решила попортить мне нервы так же, как и я ей.

За 10 минут мне пришло около сотни СМС от разных сервисов и приложений: магазинов «Кари», Yamaguchi, «Перекресток», от ряда банков, «Яндекса», Mail.ru, Ivi, были даже «Госуслуги» и «Нефтьмагистраль». Все они содержали коды восстановления для смены пароля, согласие на рассылку или подтверждение кода.

Помимо этого один за другим на телефон стали поступать звонки от сервисов. Но если снимешь трубку, связь прерывается.

Телефон превратился в жужжащую от уведомлений пчелку. Но без паники! Если вы, как и я, столкнулись с такой проблемой, впадать в отчаяние и менять номер телефона не стоит.

В сети я собрала советы, ведь я не первая и не последняя, кто «обидел» мошенников.

Приложения-бомберы – платные, а телефонов, которые они туда вбивают, много, поэтому преступники часто используют их просто чтобы напугать или вывести из равновесия своих жертв.

Поэтому стоит помнить, что атака эсэмэсками и звонками не продлится долго. Чтобы не нервничать, просто выключите звук в телефоне или конкретно уведомления о сообщениях, можно также скачать приложение или покопаться в настройках телефона и поставить блок на незнакомые номера. В моем случае я воспользовалась услугой оператора «запрет платных контентных номеров», а также включила функцию «заглушение неизвестных номеров». Вы будете видеть, кто вам звонил, а решение, перезвонить или нет, примете самостоятельно. И, конечно, не стоит бежать срочно проверять свои пароли на разных сайтах, вводить коды, которые вам пришли. Просто удалите эти сообщения и забудьте о них.

Мой телефон замолчал через 20 минут.

Как бороться?

Писать заявление в полицию, увы, в таком случае почти бесполезно. Дело в том, что номера, с которых звонят мошенники, могут подсказать, из какого региона поступил звонок, но вывести на конкретный след - очень редко.

На навязчивое поведение можно также пожаловаться в Роскомнадзор, но надо указать, на кого конкретно. А пока за назойливые звонки не могут наказать даже разного рода салоны красоты и стоматологии, которые навязывают нам консультации, якобы бесплатные. А тут даже назвать имя обидчика - никак. А еще помните: если звонит номер с кодом Москвы 495, то это, с большой долей вероятности, не банк - такие номера любят те, кто очень хочет прикарманить наши деньги.

Что делать? Переждать атаку, установить на телефон приложение, которое подскажет, что вам звонят с сомнительного номера, и решить: ответить или все же проигнорировать? Я на такие звонки отвечаю очень редко, обычно сбрасываю. В этот раз – второй за всю жизнь – решила поговорить. И в первый раз меня… позвали на работу: мол, разговаривать умею хорошо, им нужны такие люди. Нет уж, неуважаемые, вам за эти штучки в жизни еще аукнется…

Больше советов, как не быть обманутым лжесотрудниками банков, читайте в нашем материале https://www.murmansk.kp.ru/daily/27273/4407045/

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