День города в Мурманске состоится под открытым небом

День рождения города решили отметить 3 октября, в воскресенье. Фото: Иван МАКЕЕВ

Зампредседателя Совета депутатов Андрей Сысоев рассказал, как будет проходить День города в Мурманске в этом году. 4 октября заполярная столица отметит свое 105-летие.

В прошлом году город остался без праздника как такового - все мероприятия проходили онлайн. В 2021-м торжество будет проходить под открытым небом.

- Осталось совсем немного времени для подготовки, а работы еще очень много. Мы приняли решение отказаться от традиционного торжественного собрания в ДК имени С.М. Кирова и других мероприятий в закрытых помещениях. Вместо этого готовим большую праздничную программу для мурманчан на открытом воздухе, - сообщил Андрей Сысоев.

День рождения города решили отметить 3 октября, в воскресенье. На центральных улицах будут организованы тематические концертные площадки. На празднике выступят не только местные артисты, но и творческие коллективы из Москвы и Санкт-Петербурга. Традиционно будет организована выездная торговля и уличные кафе.

Напомним: на День города в Мурманске покажут шоу дронов. Такой праздник обойдется в 6,5 миллиона рублей.

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