Спящая в детской коляске белочка из Никеля оказалась сочинской

Сладко спящего бельчонка сфотографировали в Сочи. Фото: vk.com/my_nikel
В паблике "Мой посёлок Никель" появилась милая фотография спящей в детской коляске белочки.
- Оставила коляску без присмотра, а там... - пишет анонимный автор.
Вот только в тексте стоило бы указать, что сфотографировали белочку не в Никеле, а в Сочи. Впрочем, эта фотография разлетелась по многим пабликам в "ВКонтакте" без указания автора и города.
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