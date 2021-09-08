Спящая в детской коляске белочка из Никеля оказалась сочинской

Сладко спящего бельчонка сфотографировали в Сочи. Фото: vk.com/my_nikel

В паблике "Мой посёлок Никель" появилась милая фотография спящей в детской коляске белочки.

- Оставила коляску без присмотра, а там... - пишет анонимный автор.

Вот только в тексте стоило бы указать, что сфотографировали белочку не в Никеле, а в Сочи. Впрочем, эта фотография разлетелась по многим пабликам в "ВКонтакте" без указания автора и города.

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