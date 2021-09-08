Полицейские объявили в розыск 28-летнего жителя Апатитов

Полиция ищет 28-летнего водителя, из-за которого человек попал в больницу. Фото: МВД по МО

Полицейские ищут 28-летнего жителя Мурманской области, подозреваемого в преступлении.

По данным следствия, мужчина нарушил правила дорожного движения. Впоследствии это повлекло причинение тяжкого вреда здоровью другого гражданина. От органов дознания подозреваемый скрывается. Сейчас уголовным розыском межмуниципального отдела МВД России «Апатитский» нарушитель объявлен в розыск.

– Очевидцев, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемого мужчины, просьба позвонить по телефонам: 8 (815-55) 6-16-20 или 02, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

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