В Кировске произошло серьезное ДТП с четырьмя пострадавшими

По факту ДТП проводится проверка. Фото: hibinform.ru

Вечером 6 сентября в Кировске произошла серьезная авария, в которой не обошлось без пострадавших.

- В 19.20 на объездной автодороге 7 участка Кировск - станция Юкспориок, водитель автомобиля Opel, при движении к улице Олимпийской, не соблюдая дистанцию до впереди движущегося автомобиля "УАЗ-1", столкнулся с ним. В свою очередь УАЗ - 1 по инерции допустил столкновение с впереди движущимся автомобилем УАЗ - 2 (все машины двигались в попутном направлении), - сообщила "КП-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

В ДТП четыре пассажира автомобиля "УАЗ - 1" получили телесные повреждения, всем пострадавшим оказали медицинскую помощь. По данному факту проводится проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В соцсетях появилось видео с моментом ДТП на проспекте Героев-североморцев в Мурманске. Столкнулись две Audi и Toyota, один человек попал в больницу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru