Больше 34 тысяч жителей Мурманской области будут голосовать дистанционно

Всего проголосовать дистанционно решили 1,8 миллионов россиян. Фото: Александра Михова

В Центральной избирательной комиссии России началась тренировка по дистанционному электронному голосованию. На данный момент идет процедура разделения ключей, которая позволит сохранить анонимность голосов.

Среди россиян, в том числе жителей Заполярья, оказалось немало тех, кто будет голосовать онлайн.

- Проголосовать дистанционно решили 1,8 миллиона человек из семи регионов страны. В Мурманской области подали заявление 34 424 человека, - сообщает "АиФ"-Мурманск".

По числу желающих голосовать дистанционно наш регион находится на четвертом месте после Москвы, Севастополя и Курской области.

Подать заявление на дистанционное голосование может любой совершеннолетний житель Мурманской области до полуночи 13 сентября.

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