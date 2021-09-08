Детский омбудсмен Мурманской области о ситуации с живодерами в Коле: "Дети готовы ответить за свой поступок"

Специалист считает, что к детям нужно применить принудительные воспитательные меры. Фото: правительство МО

Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Алевтина Андреева встретилась с детьми, которые изувечили котенка в Коле и провела с ними беседу, попытавшись разобраться в причинах случившегося.

По словам омбудсмена, своим поступком подростки, скорее всего, хотели самоутвердиться, заработав лидерство. Но в силу возраста и умственных способностей не смогли оценить, что их действия несут негативный характер.

- Подростки теперь понимают, что поступок, которые они совершили, был жестоким и осуждается обществом, они готовы отвечать за то, что натворили. Я с ними разговаривала очень долго и могу сказать, что они понимали, что делали с котенком. В чем конкретно была причина их действий, ребята не поясняют. У обоих были раньше домашние животные, дети не были замечены в агрессивности по отношении к ним, - рассказала "КП"-Мурманск" Алевтина Андреева.

Также уполномоченная побеседовала с родителями подростков. Они тоже не могут дать объяснение поступку своих детей.

- Я понимаю, что в какой-то момент был упущен родительский контроль. Возможно, своим поступком дети также хотели привлечь внимание родителей. Последние очень переживают, но понимают, что случившееся не должно остаться безнаказанным, - отметила детский омбудсмен.

Специалист считает, что к детям нужно применить принудительные воспитательные меры. Отправят ли их в специальное учебное учреждение или в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, будет решать суд.

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