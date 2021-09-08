Погибший глава МЧС Евгений Зиничев служил на Северном флоте

Евгению Зиничеву было 55 лет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября на арктических межведомственных учениях в Норильске. Он спасал оператора, который снимал учебный фильм для МЧС. Евгений Николаевич попытался его удержать, когда тот стал падать с обрыва в воду, но в итоге упали оба. И Зиничев, и оператор погибли.

7 сентября он открывал межведомственные опытно-исследовательские учения в Арктической зоне РФ, прямая трансляция шла на экран мобильного комплекса оповещения и информирования населения на базе специального автомобиля МЧС России прямо на площадь у морского вокзала Мурманска.

- Цель учений - оценка способности органов управления к ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях Арктики, - сказал тогда Евгений Николаевич.

Главе МЧС было 55 лет, в 1984-1986 годы служил на Северном флоте по призыву, главой МЧС стал в 2018 году.

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