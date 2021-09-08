В Мурманской области на 9% увеличился экспорт рыбы

Наибольшим спросом пользуются мороженая треска, филе трески и пикши, мороженая пикша. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Экспорт рыбы в Мурманской области увеличился на 9%. Такие данные были озвучены после подведения итогов работы управление Россельзознадзора.

За восемь месяцев этого года государственные инспекторы Североморского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 130 тысяч тонн рыбы и морепродуктов. Это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как правило, экспортируют рыбную продукцию в страны Европейского союза, Китай и Норвегию. Наибольшим спросом пользуются мороженая треска, филе трески и пикши, мороженая пикша.

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