С полуострова Рыбачий вертолетом эвакуировали пострадавшего туриста

На месте оказалось, что перевозка пострадавшего на автомобиле невозможна. Фото: vk.com/szrpso

6 сентября спасатели Мурманского арктического аварийно-спасательного центра выезжали на полуостров Рыбачий для эвакуации получившего травму туриста. Пришлось привлекать воздушный транспорт.

- На месте оказалось, что перевозка пострадавшего на автомобиле невозможна из-за его тяжелого состояния. Для эвакуации был задействован вертолет территориального центра медицины катастроф Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина, - сообщили в Северо-Западном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Напомним: у озера Гремиха спасли подвернувшего ногу мужчину. Спасатели нашли пострадавшего и оказали ему помощь.

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