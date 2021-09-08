Строительство детского сада в Мурманске на улице Капитана Орликовой не закончат в срок

Ситуация осложняется еще и непростой геологией участка. Фото: администрация Мурманска

Заместитель председателя Совета депутатов Андрей Сысоев, побывав на стройплощадке на улице Капитана Орликовой в Мурманске, где возводят детский сад, рассказал о том, что строительство дошкольного учреждения затягивается.

- Строительство идет с отставанием от графика. Причины во многом аналогичны тем, с которыми мы столкнулись в детском саду на улице Достоевского. Резкий рост цен на стройматериалы повлиял на темп работ, - объяснил он.

По словам Андрея Сысоева, ситуация осложняется еще и непростой геологией участка. Так, при производстве работ подрядчик наткнулся на скалу. Пришлось менять проектные решения, проводить незапланированные буровзрывные работы, что тоже отразилось на сроках.

- Несмотря на это, детский сад уже превратился в законченное здание. Внутри начались отделочные работы, буквально на днях приступим к благоустройству прилегающей территории. Пока уточненные сроки называть не буду. Но мы все ждем завершения работ, - отметил зампредседателя.

Решение о строительстве детского сада именно здесь приняли сами жители микрорайона: за это проголосовали более 2 тысяч горожан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мурманск занял последнюю строчку рейтинга по вводу жилья в крупных городах России. В пересчете на одного жителя в 2020 году построено 0,02 квадратных метра жилья (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru