В Мурманске перед судом предстанет создатель нарколаборатории

Следствие в отношении 30-летнего создателя подпольной нарколаборатории закончилось. Дело передано в суд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

УМВД России по Мурманской области закончило следствие в отношении 30-летнего мурманчанина, который в 2019-2020 годах в заполярной столице создал подпольную нарколабораторию. Вооружившись данными из интернета, он закупил необходимое оборудование и химические вещества и стал сам производить наркотические средства и психотропные вещества.

- Мужчину задержали в ноябре 2020 года при выходе из гаражного бокса, где он изготавливал наркотики, при задержании он оказал сопротивление, сотрудники применили к нему табельное оружие и арестовали. До настоящего времени он находится в СИЗО, - прокомментировали редакции «КП»-Мурманск» в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

До ареста мужчина успел изготовить 130 граммов производного амфетамина, в а подвале гаражного бокса успел вырастить 8 кустиков конопли. Теперь его обвиняют в совершении двух преступлений - по части 1 статьи 228.3 УК РФ - незаконное приобретение, хранение прекурсоров, в крупном размере и по части 2 статьи 228 - незаконное изготовление, хранение наркотических средств и психотропных веществ, совершенные в крупном размере. Дело передано в суд.

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