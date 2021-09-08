В Мурманской области возобновляют работу дневных стационаров и специализированных отделений

Стационары вновь открыты для жителей Мурманской области. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Минздрав Мурманской области заявил о возобновлении работы дневных стационаров и частично - специализированных отделений в стационарах.

С 6 сентября вновь принимают пациентов дневные стационары при поликлиниках и больницах. Кроме того, возобновлена плановая госпитализация в отделение гериатрии Кольской ЦРБ, отделения хирургии, травматологии, кардиологии, терапии и неврологии Апатитско-Кировской ЦГБ.

– С 7 сентября откроется плановая госпитализация в отделение эндокринологии Мурманской областной больницы, – сообщили в оперштабе по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Медицинскую плановую помощь будут оказывать в строгом соответствии с санитарными нормами и с учетом ограничительных мероприятий.

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