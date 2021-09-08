В Мурманскую область поступили вакцины от гриппа "УльтриксКвадри" и "Совигрипп"

Прививаться нужно в начале осени, чтобы успел сформироваться иммунитет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области готовятся к эпидемическому сезону гриппа и ОРВИ. По информации регионального минздрава, в конце прошедшей недели в область поступили противогриппозные вакцины УльтриксКвадри (4-х валентная) и Совигрипп (3-х валентная).

- Это современные противогриппозные вакцины, высокоиммуногенные, эффективные, защищают от актуальных штаммов вируса гриппа. Обе вакцины предназначены для вакцинации, как детей, так и взрослых, безопасны для всех возрастов. Сейчас вакцины по поступают в медицинские организации региона, где планируется привить не менее 60% населения, в том числе 75% групп риска, - сообщили в Роспотребнадзоре Мурманской области.

Специалисты отмечают, что особенно важно проведение иммунизации тем, кто часто болеет ОРВИ, страдает хроническими соматическими заболеваниями или иммунодефицитом, а также тем, кто имеет высокий риск подхватить грипп или заразить других (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной и социальной сфер, сотрудники полиции, военнослужащие и т.д.).

Прививаться нужно в начале осени, чтобы успел сформироваться иммунитет. Важно, что вакцинацию против гриппа делают не менее чем через месяц после прививки от коронавируса.

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