В Хибинах сошли первые лавины

Лавины в Хибинах сходят не только зимой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лавины в Хибинах - событие внесезонное. Снег сходит как зимой, так и летом - ледники откалываются и вместе с камнями и дождевой водой катятся вниз.

Сезон осенних лавин после первого снега уже можно считать открытым. Во время съемок их заметил кировский фотограф и спасатель Валентин Жиганов, о чем и рассказал на своей странице в соцсетях.

- Сегодня [7 сентября] днем как раз во время фотосъемки сошли две лавины с горы Кукисвумчорр. Сначала откололся один большой кусок льда от скалы, который вызвал лавину. Минут через 10 сошел еще один кусок льда, - пишет Валентин.

Как видит художник, отколовшийся кусок скалы похож на фигуру муми-троллей из сказки Туве Янсон. Но как, всегда, спасатели предупреждают: в Хибинах стоит быть очень осторожными - что зимой, что осенью в горах очень опасно.

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