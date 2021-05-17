В Мурманске суд продлил меру пресечения Сергею Смирнову до 6 июня

Следствие подало ходатайство о продлении меры пресечения Сергею Смирнову. Фото: Вера СЛОНСКАЯ

Сегодня, 17 мая, прошло судебн6ое заседание по продлению меры пресечения по делу педагога туристической группы "Скиф" Сергея Смирнова. Напомним, 26 марта 2021 года в Хибинах, где находилась группа детей из Санкт-Петербурга, сошел снег с горы Маннепахк, погибла одна девочка.

Сергею Смирнову предъявили обвинение по п. "в" части 2 статье 238 УК РФ и изначально выбрали меру пресечения в виде содержания под стражей, но 7 апреля ее изменили на ограничения в виде запрета покидать жилое помещение в ночное время на 1 месяц и 15 дней и общаться со свидетелями.

Следствие подало ходатайство о продлении меры пресечения Сергею Смирнову. Следователь СКР по Мурманской области пояснила, что в судебном заседании рассматривается только вопрос о продлении запрета покидание жилого помещения в ночное время. Табу на общение со свидетелями сохранится до момента его отмены. В настоящее время свидетелями по делу проходят как участники похода, так и родители несовершеннолетних и педагоги туристического клуба.

Адвокат и обвиняемый и не возражали против продления запрета, но полагали, что его можно исполнять по месту регистрации в Санкт-Петербурге. Фото: Вера СЛОНСКАЯ

Следствие продлили до 22 июня, до этого времени следователь просит продлить избранную меру пресечения по 22 июня включительно. Еще не допрошены несовершеннолетние, работники турклуба, также к делу надо приобщить результаты экспертизы, мнение специалистов.

Адвокат и обвиняемый и не возражали против продления запрета, но полагали, что его можно исполнять по месту регистрации в Санкт-Петербурге. Суд принял во внимание, что договор аренды квартиры в Мурманске заключен до 6 июня и продлил срок действия ограничений до конца срока аренды.

- Дома, конечно, хорошо, но в Мурманске я много гуляю, - сообщил на заседании Сергей Смирнов.

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