Моряк из Мурманска показал необычного камчатского краба-мутанта

Крабы-мутанты удивляют даже опытных рыбаков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Моряк из Мурманска Роман Федорцов часто выкладывает в свой Instagram необычных обитателей глубин. Впрочем, удивить они могут часто не профессионалов своего дела, например, ученых или рыбаков, а тех, кто далеко от науки и рыбалки. Ведь то, что кажется нам необычным, на самом деле норма.

Но на днях Роман Федорцов поделился снимком краба, отметив, что даже его этот членистоногий удивил.

- Эти морские обитатели не перестают удивлять. Мы уже спокойно относимся к информации о том, что они способны к регенерации своих конечностей, но тут… У данного экземпляра четыре клешни! Такого я еще не видел! Это впечатляет. Генетика, не генетика - это второй вопрос, но выглядит это как минимум фантастически! - написал Роман в своем Instagram.

Он уточнил, что краба сфотографировала работающая на норвежской рыбообрабатывающей фабрике Екатерина Осипова, которая отметила, что мутантов к ним рыбаки привозят часто.

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