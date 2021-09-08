Одного из пропавших рыбаков с перевернувшегося катера в Печенгском округе нашли мертвым

Катер нашли перевернутым на берегу. Фото: Мурманская транспортная прокуратура
7 сентября в беду попал катер Grizzly 740 Cabin Pro Jet, на котором пять человек вышли из Лиинахамари к бухте Долгая щель на рыбалку.
- От берега судно отчалило около 10 утра, а в 18.15 его нашли перевернувшимся на берегу сотрудники пограничной службы, - сообщил и.о. мурманского транспортного прокурора Петр Титаренко.
Пока нашли только одного выжившего. Фото: Мурманская транспортная прокуратура
Сразу после того, как началась поисково-спасательная операция с участием вертолета МИ-8 Ф Северо-Западного авиационного поисково-спасательного центра, нашли живым одного из рыбаков. После было обнаружено тело одного из мужчин. Ведется поиск еще трех человек.
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