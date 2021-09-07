За сутки в Мурманской области 139 человек заболели коронавирусом

139 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус за последние сутки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 7 сентября 2021 года, за последние сутки 139 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 69 184 человека, количество летальных исходов - 1889 (+8 за сутки). Больше всего зараженных наблюдается в Мурманске (+50, всего 34 153), Печенгском округе (+21, всего 3499) и Мончегорске (+18, всего 4802).

Выздоровели 53 653 человека. На лечении остаются 13 642 пациента.

Напомним: в Мурманске разрешили проводить концерты, спектакли и другие мероприятия. Но ковидные ограничения все равно действуют.

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