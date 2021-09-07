Пострадавшая при пожаре на улице Бочкова в Мурманске собака умерла

Собаке было уже немало лет, она хворала. Фото: vk.com/murmanpriut

Собака, которой пострадала при пожаре в доме на улице Бочкова в Мурманске, погибла. Напомним: жизнь хозяйки песика забрали языки пламени, а питомец чудом смог выжить - спустя сутки его нашли волонтеры. Однако состояние животного оказалось слишком тяжелым...

- Китаечка умерла... Не хватило сил бороться за эту жизнь... Спасибо всем, кто был вместе с нами, - сообщила в группе приюта для животных в Мурманске Оксана Анчишкина.

Как ранее сообщали зоозащитники, собаке было уже немало лет, она хворала. Из-за пожара отравилась угарным газом и были серьезные проблемы с сердцем.

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