В Апатитах застолье закончилось убийством

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Убийством завершилось застолье со спиртным в одном из домов Апатитов. Трагедия разыгралась ночью 3 сентября. 53-летняя жительница Апатитов и 50-летний мужчина употребляли спиртные напитки и между собутыльниками разгорелся конфликт.

– Во время выяснения отношений мужчина схватил кухонный нож. Им он не меньше трех раз ударил собутыльницу в область груди. От полученных травм женщина скончалась, – сообщили в СУ СКР по Мурманской области.

Прибывшие на место происшествия оперативники задержали мужчину и изъяли на месте преступления орудие убийства – нож.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Северянин, который как выяснилось ранее был судим, находится под стражей. Ему предъявлено обвинение в убийстве. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

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