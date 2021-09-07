В школе Мурманска родители нашли плесень

1 сентября дети пришли в холодный класс со старыми окнами. Фото: Оксана Петрушевская

Родители учеников начальных классов школы №41 на проспекте Героев-североморцев, 76 бьют тревогу: учебный год начался, а в альма-матер полно коммунальных проблем.

- Плесень... зимой холод в классе... родителям клеить уже страшно эти окна. На "Прямой линии" с горожанами 15 июля Евгений Викторович Никора пообещал решить насущный вопрос с окнами в нашем классе... Но к большому сожалению наши дети 1 сентября пришли в холодный класс со старыми окнами, - написала в комментариях к оперативному совещанию в правительстве Мурманской области Оксана Петрушевская.

По ее словам, родители не раз обращались в администрацию Мурманска, но слышат лишь формальный ответ в виде данных, сколько в городе заменили стекл в школах. А вот по конкретному зданию проблема не решается. Глава региона поручил мэрии детально разобраться, почему школа оказалась не готова к новому учебному году.

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