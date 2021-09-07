На полуострове Рыбачий нашли неизвестное захоронение

Сейчас захоронение находится в не очень хорошем состоянии. Фото: поисковый отряд "Север"

Поисковый отряд "Север" обнаружил на полуострове Рыбачий неучтенное воинское захоронение.

- Установлено, что здесь захоронен красноармеец Степырева Мария Васильевна, умершая от ран не позднее 29 декабря 1944 года и похороненная госпиталем в непосредственной близости от дороги на Вайду-Губу (Вайталахти), - сообщили в отряде. - Выяснилось, что муж Степыревой Марии Васильевны (которому была адресована похоронка) пропал без вести и похоронка так и осталась невостребованной.

Родственников Марии пока найти не удалось. Сейчас захоронение находится в не очень хорошем состоянии - частично разрушилось из-за оползня песчаника, который из года в год подмывало талыми водами. Поэтому захоронение перенесут на мемориал в Вайду-Губу. Торжественная церемония состоится 12 сентября.

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