В Кандалакше на берегу Монастырского наволока нашли кроваво-красных медуз

На Монастырский наволок выкинул гигантских красных медуз. Фото: vk.com/kandvkurse

Природный мир Мурманской области настолько богат, что мы знаем далеко не всех обитателей лесов и морей. Так, северян удивили кроваво-красные большие медузы, которых нашли в Кандалакше.

- На Монастырском наволоке выкинуло на берег медуз алого и багрового цветов, - пишет паблик "КАНДАЛАКША ВКУРСЕ".

Кто-то из местных жителей видит их впервые, другие же вспомнили, как кидались этими медузами в детстве и что их можно встретить в Белом море не так уж редко.

Оказывается, что эти красивые существа - арктические (гигантские) цианеи. Они растут в течение лета и достигают большого размера.

Арктические (гигантские) цианеи. Фото: vk.com/kandvkurse

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