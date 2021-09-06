Погода в Мурманске на 7 сентября 2021 года: облачно, до +12 градусов

Регион будет находиться под влиянием южной периферии многоцентровой циклонической депрессии. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманской области сохраняется прохладная погода. Ночью ожидаются заморозки, а днем совсем немного, но потеплеет.

- 7 сентября будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до +5, местами заморозки до -3, днем +7+12 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Регион будет находиться под влиянием южной периферии многоцентровой циклонической депрессии, расположенной в Баренцевом и Гренландском морях. 8 сентября ожидаются обильные дожди. А далее Кольский полуостров окажется в тыловой части циклонической депрессии и температура воздуха уже не превысит +5+10 градусов.

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