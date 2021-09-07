Снимавшийся в Мурманской области фильм «Купе номер шесть» стал лучшим на Иерусалимском кинофестивале

Лента получила главный приз как лучший иностранный фильм. Фото: КиноПоиск

Снимавшаяся в Мурманской области картина финского режиссера Юхо Куосманена «Купе номер шесть» стала лучше на Иерусалимском кинофестивале. Лента получила главный приз как лучший иностранный фильм.

Жюри охарактеризовало ленту, как «тонкий, умный и удивительно теплый; настоящее свободное кино без границ, где целый мир существует в тесном вагоне поезда».

Картина рассказывает историю финской студентки. Она садится в поезд «Москва – Мурманск», пытаясь сбежать от своей таинственной столичной любви. Ее соседом по купе становится шахтер. Путешествие становится полезным обоим пассажирам, они начинают осознавать свою тоску по человеческим отношениям.

Отметим, что международный кинофестиваль проходит в Израиле с 1984 года. Основная программа сосредоточена на израильских фильмах, но присутствует в программе и международное авторское кино.

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