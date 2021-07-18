Фильм о путешествии из Москвы в Мурманск получил Гран-при Каннского фестиваля

Фото: Кинокомпания СТВ

Фильм финского режиссера Юхо Куосманена "Купе №6" получил Гран-при Каннского фестиваля. Это вторая по значимости награда, вручаемая фильму в основном конкурсе.

Фильм "Купе №6" - это история о путешествии по русскому Северу в 90-х годах. Студентка из Финляндии садится в поезд Москва-Мурманск, пытаясь сбежать от своей любви, и знакомится с шахтером.

- Нечаянное соседство помогает обоим пассажирам купе № 6 осознать свое одиночество и тоску по человеческим отношениям, - пишет сайт "Кинопоиск".

Фильм снимался в Москве, Мурманске, Оленегорске, Териберке, при поддержке Министерства Культуры РФ. Главные роли в фильме исполнили Сейди Хаарла, Юрий Борисов, Динара Друкарова и Юлия Ауг. Продюсерами с российской стороны выступили Наталия Дрозд и Сергей Сельянов. В создании фильма принимали участие Финляндия, Эстония и Германия.

"Золотую пальмовую ветвь" получил хоррор "Титан" французского режиссера Жюли Дюкурно. Всего в этом году в фестивале принимали участие 24 фильма, снятые как до пандемии, так и в ее период. Среди русских лент на конкурс была представлена картина "Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова, которая ждала своего каннского зрителя еще с прошлого года.

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