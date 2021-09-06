Подростка из Мурманска ждет суд после покупки гашиша

Свою вину мурманчанин признал полностью. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего подростка из Мурманска. Юноша обвиняется в совершении преступления по части 2 статьи 228 УК РФ "Незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере".

По данным следствия, 23 июня этого года молодой человек при помощи закладки на улице Рогозерской приобрел у незнакомца наркотик, общей массой не менее 0,89 грамма. Вещество содержало синтетический гашиш.

Подросток хранил наркотик при себе, пока его не задержали сотрудники полиции.

Следователи провели комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательств. В том числе получены результаты химической судебной экспертизы, установившей вид и вес наркотика, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.

Свою вину мурманчанин признал полностью, теперь его ждет суд.

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