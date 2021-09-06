В соцсетях появилось видео с моментом ДТП на проспекте Героев-североморцев в Мурманске

По факту аварии проводится проверка. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Утром 6 сентября в Мурманске на проспекте Героев-североморцев произошло серьезное ДТП. Напомним: столкнулись две Audi и Toyota, в аварии пострадал водитель последней иномарки, его доставили в медицинское учреждение.

В соцсетях очевидцы произошедшего выложили запись с видеорегистратора, на которой виден момент аварии. Ролик опубликовали в паблике "Мурманск ДТП ЧП". Похоже, что водитель одного из автомобилей явно спешил, что стоило ему побитой машины и разбирательством с ГИБДД.

Напомним: под Кандалакшей в ДТП погибла женщина-пешеход. Северянка шла по дороге.

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