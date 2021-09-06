За сутки в Мурманской области 142 человека заболели коронавирусом

На лечении остаются 13 666 пациентов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 6 сентября 2021 года, за последние сутки 142 человека узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 69 045 человек, количество летальных исходов - 1881 (+9 за сутки). Больше всего зараженных наблюдается в Мурманске (+49, всего 34 103), Кандалакшском районе (+22, всего 4825) и Мончегорске (+24, всего 4784).

Выздоровели 53 498 человек. На лечении остаются 13 666 пациентов.

Напомним: в Мурманске разрешили проводить концерты, спектакли и другие мероприятия. Но ковидные ограничения все равно действуют.

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