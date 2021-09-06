В Мурманске в серьезном ДТП с тремя машинами пострадал человек

На месте работают сотрудники ГИБДД. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Утром 6 сентября в Мурманске на проспекте Героев-североморцев произошло серьезное ДТП, в котором пострадал человек.

- По предварительной информации, столкнулись три автомобиля - две Audi и Toyota. Пострадал водитель одной из Audi, он был доставлен в медицинское учреждение города, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Напомним: под Заполярным в серьезном ДТП с участием самосвала пострадал ребенок. Столкнулись "ВАЗ" и Volvo.

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