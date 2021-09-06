В Мурманске в серьезном ДТП с тремя машинами пострадал человек

На месте работают сотрудники ГИБДД. Фото: vk.com/murmansk_dtp
Утром 6 сентября в Мурманске на проспекте Героев-североморцев произошло серьезное ДТП, в котором пострадал человек.
- По предварительной информации, столкнулись три автомобиля - две Audi и Toyota. Пострадал водитель одной из Audi, он был доставлен в медицинское учреждение города, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
Напомним: под Заполярным в серьезном ДТП с участием самосвала пострадал ребенок. Столкнулись "ВАЗ" и Volvo.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Под Кандалакшей в ДТП погибла женщина-пешеход. Северянка шла по дороге (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru