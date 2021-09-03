Под Заполярным в серьезном ДТП с участием самосвала пострадал ребенок

По факту аварии проводится проверка. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Минувшим днем в Мурманской области произошло серьезное ДТП - легковой автомобиль зажал самосвал. В аварии пострадал ребенок.

- 2 сентября в 17.35 на 1525 километре автодороги Р-21 "Кола" водитель "ВАЗа", двигаясь из Мурманска в сторону Заполярного, не справился с управлением автомобилем и столкнулся с большегрузом Volvo, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

В ДТП пострадал 9-летний пассажир автомобиля "ВАЗ", его доставили в больницу. По данному факту проводится проверка.

Напомним: в Карелии в страшном ДТП погиб водитель грузовика из Мурманской области. На дороге столкнулись MAN и Hyundai.

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