В Карелии в страшном ДТП погиб водитель грузовика из Мурманской области

Всего погибло два человека. Фото: vk.com/gibddkareliya

Утром 27 августа в Карелии произошло смертельное ДТП, которое унесло жизни двух водителей.

- По предварительным данным, около 06.20 в Прионежском районе на 434 километре федеральной автодороги «Кола» произошло столкновение грузовых автомобилей MAN и Hyundai. До приезда скорой помощи погибли 45-летний водитель Hyundai (житель Ленинградской области) и 65-летний водитель MAN (житель Мурманской области), - сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Из-за столкновения грузовых автомобилей частично заблокировано движение транспорта. На месте ДТП сотрудники ГИБДД регулируют движение. Обстоятельства аварии устанавливаются, проводится проверка.

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