В Мурманской области осенью цветут брусника и горох

В сентябре второй раз за сезон зацвела брусника. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманской области начало осени выдалось очень холодным, в Хибинах даже зафиксировали метель.

Но, несмотря на такой холод, заполярная природа пока не очень готовится засыпать.

Как показал отдых на природе на минувших выходных, в лесу снова можно найти цветущую бруснику, хотя на кустиках уже есть созревшие ягоды. Правда, урожай в этом году небогатый.

А на дачных участках северян картина разная. Кто-то уже копает картошку, кто-то собирает урожай машины и черной смородины, а у кого-то на участках только цветет горох. Вот они, контрасты Севера.

На дворе сентябрь, а на некоторых участках цветет горох. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

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