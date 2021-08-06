Морошка отцвела, но созрела черника: чего ждать от сезона «тихой охоты» в Мурманской области в 2021 году

Черника уже поспевает, но пока не массово – стоит подождать до середины августа. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Лето в Мурманской области выдалось контрастным. В регионе то стояла аномальная жара, от которой не спасал даже вентилятор, то, наоборот, холодало настолько, что падал снег и шел град. Периодически эту картину разбавляли грозы.

К счастью, капризы погоды несильно сказались на урожайности лесных даров на Кольском полуострове. Мы узнали, какие ягоды и грибы можно будет насобирать в свою корзинку в этом сезоне.

Первым делом пошла морошка – жители региона собирали ее ведрами! Сейчас эта северная ягодка уже отцветает – ее пик пришелся на конец июля. А еще на дачных участках поспела и налилась соком смородина. На очереди – черника.

- Черника уже поспевает, но пока не массово – стоит подождать до середины августа. Она темная, но пока не успела набрать сладость. Урожай хороший. Голубика цвела менее обильно, но и ее хватает. А вот брусники мало, она только-только начала краснеть, - поделилась с "КП"-Мурманск" научный сотрудник Лапландского заповедника фенолог Наталья Зануздаева.

Также в лесах полным-полно грибов, особенно в южной части области, например, в Кандалакшском районе и под Апатитами. В соцсетях северяне не перестают делиться своими «шляпными» находками – белыми грибами, маслятами, сыроежками, подосиновиками. К слову, даже в Мурманске в центре города прямо из-под асфальта росли шампиньоны.

- Грибы любят, когда одновременно и тепло, и влажно. А у нас погода непредсказуемая. Пока грибной сезон в разгаре, - отметила фенолог.

Будем надеяться, что погода не разочарует и каждому удастся насобирать корзинку спелых ягод и вкусных грибов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сейчас даже желтые лисички пошли, но их трогать нельзя – растение занесено в Красную книгу Мурманской области. А вот мухоморов еще нет, что хорошо. По словам научного сотрудника, считается, что эти ядовитые грибы – предвестники конца «тихой охоты». Будем надеяться, что погода не разочарует и каждому удастся насобирать корзинку спелых ягод и вкусных грибов.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Как сообщает "Мурманскстат", удивительные явления в плане урожайности на Кольском полуострове фиксировали пять лет назад. Так, в 2016 году впервые заплодоносили редкие для Крайнего Севера вишневые деревья. Это нетипичное для региона событие, так как ранее вишня давала только цвет.

В Апатитах на одном из участков, где рос хрен, обычно используемый для засолки овощей, радушные хозяева предлагали желающим воспользоваться их урожаем: на деревянной табличке было написано: «Можно рвать», что говорило о переизбытке этого растения.

На территории Кандалакшского района также небольшой урожай дала и черешня. А в Кольском районе дачники собрали урожай спелой, сладкой клубники и черной смородины. По мнению садоводов, секрет успеха – в сортах, адаптированных для Севера, и, главное, в желании трудиться. Ну и, конечно, поспособствовало теплое для Севера лето.

В летнем сезоне 2021 года фенологи отмечают, что процессы у растений идут быстрее, чем обычно. Но рекордов специалисты пока не наблюдают.

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