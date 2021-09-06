В Кировске гендиректор управляющей компании получила условный срок за растрату 9 миллионов рублей

Суд признал гендиректора виновным в совершении преступления.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении генерального директора управляющей организации Кировска. Руководителя обвиняют в совершении преступления по части 2 статьи 165 УК РФ "Причинение ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием".
С 2017 по 2019 годы северянка присваивала себе деньги, поступавшие от населения в счет оплаты коммунальных услуг, вместо того, чтобы отдавать эти средства ресурсоснабжающим организациям. Таким образом поставщикам был причинен ущерб в особо крупном размере - на сумму более 9 миллионов рублей.
- Суд признал гендиректора виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы на полтора года условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере ЖУХ на два года, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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