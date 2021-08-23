Гендиректора управляющей компании из Кировска ждет суд за растрату 9 миллионов рублей

Уголовное дело направлено прокуратурой в Кировский городской суд для рассмотрения по существу. Фото: Артем КИЛЬКИН

Прокуратура Кировска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гендиректора управляющей компании «Кировский Жилкомсервис». Руководителя обвиняют по части 2 статьи 165 УК РФ. Северянка не переводила деньги ресурсникам, а забирала себе в карман.

- По версии следствия, с 1 января 2017 года по 30 ноября 2019 года женщина, получая деньги от собственников квартир за ремонт и содержание общедомового имущества многоквартирных домов, пользуясь доверием ресурсоснабжающих организаций АО «КолаАтомЭнергосбыт» и «ТГК-1», не производила оплату за предоставленные ими коммунальные ресурсы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

В общем итоге организации остались без 9,1 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено прокуратурой в Кировский городской суд для рассмотрения по существу.

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