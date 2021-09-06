На реке Титовке утонул рыбак

Тело мужчины нашли в воде. Фото: Северо-Западный РПСО

5 сентября на реке Титовке в Печенгском районе пропал мужчина. 72-летний северянин отправился на рыбалку и упал в воду.

- Прибывшие к месту спасатели опросили очевидцев и, используя лодку, приступили к поиску. В результате поисковых работ было найдено тело пострадавшего, доставлено на берег, транспортировано до железнодорожной станции Титовка, где передано сотрудникам правоохранительных органов и родственникам, - сообщили в Мурманском арктическом координационном аварийно-спасательном центре.

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