На реке Титовка в Печенгском районе пропал рыбак

В Мурманской области спасатели ищут людей, пропавших во время отдыха на природе. Так, сегодня, 5 сентября оперативному дежурному поступило сообщение, что на реке Титовка пропал рыбак. На место прибыли семь специалистов для поисков. А в Кольском районе ищут северянку. -5 сентября в ОДС Главного управления МЧС России по Мурманской области по системе «112» поступила информация о том, что в районе 1351 киломеира ФАД Р-21 «Кола» при сборе грибов заблудилась женщина. К месту проведения поисковых работ выехали спасатели АСО АСС Мурманской области в составе 3 человек и 1 единицы техники, - уточнили в МЧС региона.